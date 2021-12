In Your Honor presenta el documental influenciado por Dave Grohl

In Your Honor presenta el miércoles 1° de diciembre de manera oficial el proyecto que integra el nacimiento de una banda de rock junto a un documental. El mismo podrá verse a través de su canal oficial de Youtube de forma gratuita. Se trata de una propuesta formada desde el fanatismo y una “provocación”, que logró sacar al grupo de la clásica concepción de banda homenaje, llevando a otro nivel la conexión con la música.

El proyecto surgió en el recital de Foo Fighters en el estadio Vélez (7 de marzo de 2018), donde Juan Pablo Sanzi, fanático de la banda, tuvo la idea basado en la sugerencia de Dave Grohl, vocalista líder, al quedar atónito frente a las efusivas muestras de cariño por parte del público argentino: “La próxima vez, hagan una banda y yo los vengo a ver”.

A partir de este hecho, comenzó el largo proceso de trabajo y planeamiento que concluyó en la creación de un documental narrado desde el punto de vista de los fanáticos y que retrata lo que genera este rasgo tan característico.

In Your Honor, es una obra que engloba cómo la desmedida pasión argentina se trasladó de las hinchadas de fútbol a los recitales y que muestra el nacimiento de un grupo de rock que no se encasilla como “tributo”, sino que trasciende para transformarse en un proyecto integral con identidad propia al que se le suman canciones.

El documental fue íntegramente producido por la banda, sin ningún tipo de subvención, y realizado bajo la dirección de Mauro Romero (Last Render); a partir de material de archivo y los registros de ensayos y grabaciones tanto en los Estudios de MCL Records y Conde Studio. El mismo muestra el proceso creativo desde la formación de la banda hasta la materialización de “Soy Foo Fighters”, su primer tema.