“Let it be”, el lanzamiento de edición especial que preparan los The Beatles

El álbum Let It Be ha sido recientemente mezclado por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, DTS envolvente 5.1 y Dolby Atmos.

La nueva y arrolladora Edición Especial del álbum sigue a las ediciones de aniversario ampliadas y remezcladas universalmente aclamadas de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (‘White Album’) (2018) y Abbey Road (2019).

Todos los nuevos lanzamientos de Let It Be incluyen la nueva mezcla estéreo del álbum, guiada por la versión original “reproducida para disco” de Phil Spector y obtenida directamente de las cintas de ocho pistas de la sesión original y la actuación en la terraza.

Las colecciones físicas y digitales Super Deluxe también cuentan con 27 grabaciones de sesiones inéditas, un Let It Be EP de cuatro pistas y la mezcla estéreo del LP Get Back de 14 pistas, nunca antes publicada, compilada por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969.