“Better Without You”, el nuevo single de Evanescence

Evanescence lanzó su nuevo single “Better Without You”, el cual es un adelanto de su próximo álbum The Bitter Truth (BMG). El tema ya está disponible en todas las plataformas.

Con una voz gigantesca y un corazón de metal, en contra de las fuerzas que intentan detenerla, “Better Without You”, es la declaración de independencia de la líder de la banda Amy Lee. Esta es la canción que sigue a los singles anteriores “Yeah Right”, “Wasted On You”, “The Game Is Over” y “Use My Voice”.

Un dato interesante del single es que los fanáticos tuvieron que resolver un rompecabezas digital interactivo para escuchar un fragmento de la canción “Better Without You”.

El nuevo álbum The Bitter Truth estará disponible a partir del 26 de marzo, a través de BMG.