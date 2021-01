Yungblud lanzó “Weird”, su nuevo álbum

Duplicando la vulnerabilidad cruda que se vislumbró por primera vez en su lanzamiento anterior, 21st Century Liability de 2018, y su EP de 2019, The underrated youth, “Weird!” es el trabajo más complejo emocionalmente de YUNGBLUD hasta la fecha.

Lo grabó en estudios de Londres y Los Ángeles con Cervini, Greatti y su colaborador frecuente, Matt Schwartz (Cold War Kids, Bullet For My Valentine, Massive Attack). Fiel a la feroz negativa de YUNGBLUD a encasillarse, Weird! encarna un collage de sonido ecléctico: armonías inspiradas en Queen, progresiones de acordes al estilo de los Beatles, elementos de dance-punk y glam-rock, hip-hop y metal.

El artista de 23 años, también conocido como Dominic Harrison, explica: “Es una historia sobre la mayoría de edad, autoaceptación y liberación en términos de sexo, género, drogas, angustia y todos los otros giros y vueltas que tenemos en la vida”. Comparando a Weird! con un episodio de “Skins” en forma de álbum, agrega: “Espero que la gente se dé cuenta que está bien sentirse fuera de lugar, retorcida o rara, porque la vida es extraña, pero eso es lo hermoso de ella. Así que nunca intentes vivirlo como otra persona. Vívelo como tú mismo”.

Nacido en Yorkshire, Inglaterra, YUNGBLUD (alias Dominic Harrison) tomó una guitarra por primera vez a los dos años y comenzó a escribir sus propias canciones a los 10. En 2019 debutó en el top 10 de la lista de álbumes oficiales del Reino Unido. YUNGBLUD fue coronado ganador de un premio MTV Push: Ones to Watch a principios de 2020, cuando también fue preseleccionado para la encuesta BBC Sound of 2020. Ganó el “Mejor video musical” en los Premios NME en febrero de 2020 y el Mejor artista Push en los MTV EMA de 2020.

