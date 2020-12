Evanescence anuncia la fecha de su nuevo álbum, junto al adelanto de “Yeah Right”

“The Bitter Truth”, el primer álbum de Evanescence, ya tiene fecha de lanzamiento: 26 de marzo de 2021, a través de BMG.

Cada pre-órden vendrá con descargas de los singles ya publicados “Wasted On You”, “The Game Is Over”, y “Use My Voice” junto al último single recientemente lanzado “Yeah Right”.

“The Bitter Truth” es una colección épica impulsada por la guitarra inspirada en las realidades (a menudo amargas) del siglo XXI y de nuestro mundo. El primer LP original de la banda en diez años es un álbum de rock increíble. Las canciones ya publicadas han recibido elogios iniciales de Elle, Billboard, SPIN, American Songwriter y más, y muestran el sonido “feroz e himnario” (The New York Times) que hizo de Evanescence un nombre familiar, así como el drama y voces potentes que hicieron de Amy Lee “una de las voces definitivas del rock” (Rolling Stone).