LP lanza su nuevo single “How low can you go”

La maravillosa cantante y compositora internacional LP lanza “How low can you go”. La canción le sigue al éxito de “The one that you love”, que a la fecha suma más de 11 millones de reproducciones en YouTube.

Su nuevo single “How Low Can You Go” cuenta con el mismo equipo responsable de “The One That You Love” y “Lost On You”, que alcanzó el puesto número uno en 18 países y superó las mil millones de reproducciones.

Fue coescrito por LP con sus colaboradores de siempre: Mike Del Rio (co-guionista, productor, coros y todos los instrumentos excepto la batería) y Nate Campany (co-escritor, coros y teclados).

Para escribir y grabar esta nueva y emocionante canción, el trío se dirigió una vez más al Hotel El Ganzo, en San José del Cabo, México.