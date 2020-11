Guti Boy lanza su EP, “Placeres”

Guti Boy, con tan solo 26 años, lanza su último EP, “Placeres”. “Una de mis mayores motivaciones fue Bad Bunny, hoy escucho algunas de sus canciones y quizás todas no me gustan, por eso decidí no centrarme en un artista y escucharlos a todos”, declaró.

“Me doy cuenta que hay artistas que hacen temazos pero no mantienen el nivel de la música, que es lo que intento hacer yo, subir mi nivel de música día a día”, agregó.

“Cuando compongo me focalizo en transmitir un buen mensaje y eso me identifica como persona. No me gusta vender algo que no soy”, cerró.

“Placeres” hablar de amor y desamor y cada tema va a salir con su video. Todos los viernes de diciembre se podrá disfurtar por el canal de Youtube de Guti Boy un video: Tuyo, El reemplazo, On fire y Roce, que sale el 25 de diciembre.