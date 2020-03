La exitosa cantante y compositora Katy Perry estrenó su nueva canción “Never Worn White”. La misma llega con un artístico video dirigido por el dúo francés J.A.C.K., donde sobre el final Perry muestra su panza, confirmando las especulaciones de los fanáticos de que anunciaría su embarazo de esta manera.

Katy hizo su debut en Capitol Records con “One of the boys” de 2008 después de firmar con el sello en 2007. Ella consolidó su condición de superestrella mundial con el álbum, Teenage Dream (2010), que la convirtió en la única artista femenina en tener cinco singles No. 1 de un álbum en la lista BillboardHot 100.

“PRISM”, su álbum de 2013, debutó en el número 1 en iTunes en 100 países y vendió más de 12.5 millones de álbumes en todo el mundo. Con los singles “Roar”, “Firework” y “Dark Horse”, cada uno superando el umbral de los 10 millones, incluidas las ventas y reproducciones de canciones. Katy se convirtió en la primera artista en ganar tres premios RIAA Digital Single Diamond Awards.