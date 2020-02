¡Lollapalooza Argentina anuncia nuevos sideshows!

Comenzó la cuenta regresiva para el festival más esperado del año y, a pedido de miles de fanáticos, Lollapalooza Argentina confirma cuatro nuevos sideshows: YUNGBLUD, THE HU, MIKA Y REX ORANGE COUNTY.

Luego de confirmarse los sideshows de Rita Ora (miércoles 25 de marzo en el Teatro Vorterix), LP (jueves 26 de marzo en la Plaza de la Música, Córdoba), Nathy Peluso (jueves 26 de marzo en el C Complejo Art Media de Buenos Aires) y LAUV (lunes 30 de marzo en el Teatro Vorterix), Lollapalooza Argentina anuncia cuatro nuevos sideshows de YUNGBLUD, THE HU, MIKA y REX ORANGE COUNTY presentados por Flow Music XP, una nueva experiencia en música.

Los nuevos sideshows del Lollapalooza Argentina

YUNGBLUD, el punk-rocker británico, se presentará el jueves 26 de marzo en el Teatro Vorterix. Con tan sólo 21 años y proveniente de South Yorkshire, Inglaterra, Dominic Harrison es la mente maestra detrás del proyecto YUNGBLUD. A tan sólo pocos años de haber iniciado su carrera artística, el joven británico está ganando popularidad alrededor del mundo gracias a su extravagante look y su música que combina una mezcla de punk pop, rock alternativo y hip hop. El artista se dio a conocer en la esfera musical gracias al tema “I Love You, Will You Marry”, lanzado en noviembre de 2017, logrando millones de reproducciones en tan solo días.

The HU, la banda mongola que fusiona el hard rock con el canto de garganta tradicional de Mongolia, estará presentándose el lunes 30 de marzo en Niceto Club. La banda representa la unión perfecta entre la música tradicional mongola y el rock occidental. Con más de 30 millones de visualizaciones en Youtube para sus dos primeras canciones –Yuve Yuve Yu y Wolf Totem-, The HU define su música como “Hunnu Rock”, inspirado en un pueblo antiguo mongol conocido en la cultura occidental como Los Hunos. Su música está profundamente ligada a esta cultura ancestral, incluso sus canciones reproducen los gritos de las antiguas guerras mongolas y la poesía tradicional, convirtiendo a este grupo en una propuesta atractiva y novedosa.

MIKA será protagonista del primer sideshow de Lollapalooza Argentina en la ciudad de Rosario, que tendrá lugar el martes 31 de marzo en el Metropolitano. El cantante y compositor de origen líbano-británico, llega a la Argentina con un nuevo single y anticipo de su quinto trabajo de estudio, My Name Is Michael Holbrook, que se lanzó en octubre del año pasado. Su debut el 2007 fue nada menos que con “Grace Kelly”, sencillo que vendió más de 3 millones de copias en todo el mundo. Hasta hoy, MIKA ha emitido más de 10 millones de discos, con premios de oro y platino en 32 países. Un referente en el pop europeo, que se valida con premios como Los Grammy y los MTV.

Rex Orange County, cantante y compositor originario de Inglaterra, se presentará el martes 31 de marzo en el Teatro Vorterix. Alex Connor es un multiinstrumentista, que toca desde la batería, la guitarra, el bajo y el piano. Rex comenzó su carrera en el 2015 con su primer álbum debút “cos u will never be” y, desde entonces, ganó la atención de los fanáticos logrando colaborar con importantes artistas como Tyler The Creator y Marco McKinnis. Actualmente, Rex Orange County continúa su carrera musical con su nuevo proyecto, el cual fue lanzado el pasado 25 de octubre y que presentará en Argentina el 31 de marzo, en el Teatro Vorterix.

Toda la información sobre los sideshows

YUNGBLUD

26 de marzo

Teatro Vorterix – Buenos Aires

THE HU

30 de marzo

Niceto – Buenos Aires

MIKA

31 de marzo

Teatro Metropolitano – Rosario

REX ORANGE COUNTY

31 de marzo

Teatro Vorterix – Buenos Aires

