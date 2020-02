Abraham Mateo, sobre su música: “Escribo para todos los públicos”

Abraham Mateo lanzó su último sencillo, “No encuentro palabras”, junto a Manuel Turizo. En exclusiva con Mundo TKM, el artista español nos habló de esta colaboración especial.

El artista se hizo un tiempo y charló un rato con nosotros, para explicar de qué trata su último sencillo, junto al músico colombiano, de género urbano.

Abraham Mateo, en exclusiva con Mundo TKM

¿Cómo fue la colaboración con Manuel Turizo, en el sencillo “No encuentro palabras”?

Trabajar con él fue una experiencia muy bonita. Ha sido una conexión mutua, desde el primer momento que nos vimos. La canción parecía que estaba hecha para nosotros, porque entrelazamos muy bien las voces: él hace la octava baja y yo hago la octava alta.

¿Qué mensaje querían transmitir con este sencillo?

Un mensaje de positividad, de amor. Es como que la canción habla un poco de ese chico que te gusta y tiene la timidez de contarlo. Te gustaría decírselo, pero no puedes y ese sentimiento como que te va consumiendo y matando lentamente.

Es un tema que, pienso yo, la gente que se puede sentir muy identificado con él. Es un sencillo musical que tiene un mensaje muy positivo, muy romántico. Es una de mis canciones favoritas.

¿Cómo fue filmar el video clip en Madrid?

Fue un regalo, que me concedió Mike, el director del video. Fue un rodaje súper emocionante, ver a Madrid tan diferente, con ese despliegue de gente, con esa producción que montaron ahí, en la calle. Me sorprendió muchísimo y es un recuerdo ya, que me quedará para toda la vida.

Me impresionó ver sitios a los que yo voy con mi familia, con mis amigos a tomar algo, en la Plaza Mayor. Queríamos mostrar, un poquito, la cultura del país. La verdad es que quedó un clip muy bonito. Con color, con mucha luminosidad.

Después de tantas colaboraciones con diversos artistas, ¿con qué otro te gustaría trabajar en una canción?

Podría ser Enrique Iglesias, perfectamente. A mí me gusta mucho su música, así como también cómo se desarrolla a la hora de escoger las canciones. Pienso que es un tío con mucha cabeza, muy talentoso. Gracias a Dios, es una de las personas que nos ayuda, desde el otro lado, del charco. Siempre me da opiniones, cuando hago algún tema, lo que sea, siempre está ahí, apoyándome y yo eso lo valoro mucho.

A su vez, tengo un temita con Becky G y es un tema lento, con flow. Ella es otra de las artistas con las que me hubiese gustado colaborar y al fin lo pude hacer.

¿Cómo definirías a tu música?

Es pop urbana. Es una música que escribo para todos los públicos. Tiene letras para muchos sentimientos. Siempre hay buen contenido en las letras, no son tontas, mandan un mensaje y transmiten algo. Son canciones que tienen su ‘pellizquito’, su sentimiento. Yo creo que eso me define mucho, cada vez con más raíces españolas, con más raíces andaluzas, que a mí me identifican bastante.

Si hablamos a la hora de un show, a mí me gusta bailar, en los video clips, incluso. Creo que eso es una de las cosas por las que se identifica mi música.

