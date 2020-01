Hayley Kiyoko lanza “She” el último single de su proyecto “I´m Too Sensitive For This Shit”

Hayley Kiyoko comparte “she”, último single de su atrevido y valiente proyecto I´m too sensitive for this shit. En este himno alegre, la famosa artista pop canta sobre la autodeterminación y el conocimiento del propio valor.

“’She’ es un himno no oficial que me permite seguir en los momentos difíciles cuando no estoy segura de mí misma. Escribí esta canción como tributo a abrazar los sueños sin miedo a vivir en plenitud y sin remordimientos. A no avergonzarse de ser una mujer fuerte, vulnerable y trabajadora que sabe lo que quiere y que no permitirá que alguien o algo la detenga en la búsqueda de sus sueños.”

La inspiradora canción está acompañada con un video musical nostálgico y alegre, dirigido por la artista. Lleno de textos de WordArt, lámparas de lava, afiches cubriendo todas las paredes e incluso un cameo de Lance Bass de N’SYNC, el video muestra a Hayley en el dormitorio de su infancia durante la época en que “Lesbias Jesus” era una mera fantasía de la imaginación más allá de sus sueños más locos. Empático en extremo, el video es también una muestra del yo más joven de la artista pop y un recordatorio para todos de que debemos seguir soñando y ser amables con nuestro niño interior.

“Me avergonzaba tanto por ser lo que era, por lo que me gustaba y por cómo me veía. A pesar de que me sentía bien cuando me expresaba experimentando con el cabello y la moda, nunca me sentía a gusto realmente. Nunca pensé que mis inseguridades más grandes serían la mejor parte de lo que soy ahora. Este video homenajea a la niña pequeña e insegura que era y que luchaba con la duda pero siempre soñaba a lo grande. Es una carta de amor a todos los jóvenes que todavía sueñan. Espero que este video los inspire para confiar en que su lucha de hoy les dará fuerza mañana.”

– Hayley Kiyoko sobre “she” Video oficial

Hayley anunció por primera vez Im too sensitive for this shit en octubre de 2019. El proyecto incluye las canciones ya lanzadas “runaway”, “L.O.V.E Me”, “Demons” y “I Wish”. Con un sonido alegre y letras íntimas, Kiyoko presentó estas canciones en tiempo real, marcando el rumbo a medida que deja ingresar a los oyentes a las partes más vulnerables de su vida. Con nuevos trabajos cada mes, el proyecto se completa con el lanzamiento de “she.”

El mes pasado, Hayley Kiyoko volvió a presentar el 14° Evento Anual de Billboard “Mujeres en la Música”, después de ser honrada con el premio de Artista en Ascenso en 2018.

Recientemente, el ícono LGBTQ fue honrada con el “Youth Innovator Award” durante la gala TrevorLIVE de The Trevor Project en Los Angeles y obtuvo su primera tapa en la Revista Billboard de agosto, que también incluía a Tegan Quin, Adam Lambert, Big Freedia y ILoveMakonnen.

I’M TOO SENSITIVE FOR THIS SHIT es el primer Proyecto de Hayley desde su álbum debut EXPECTATIONS, que se publicó en marzo del año pasado y fue muy aclamado por fans y críticos como uno de los mejores álbumes de #20GAYTEEN. De acuerdo con Rolling Stone, EXPECTATIONS la ubicó “en vanguardia del movimiento pop gay sin concesiones. En #20GAYTEEN, Kiyoko fue nominada a dos VMA´s, en donde interpretó “Curious” y ganó como Push Artist Of The Year. Desde su debut en 2015, Hayley acumuló más de 366 millones de reproducciones; tiene 1,8 millones de suscriptores en YouTube con más de 350 millones de vistas.

Hayley llevó sus cautivantes shows en vivo en una gira nacional, en su debut en Coachella y como soporte de Panic! At The Disco en su gira por Norteamérica. Además de sorprender en las tapas de NYLON y PAPER, Kiyoko fue incluida en la lista de “Mujeres de la música más influyentes del siglo XXI” de NPR, y recibió el premio de Artista en Ascenso en el evento de Mujeres en la Música de Billboard.