Lollapalooza Argentina: comenzó la venta para los Sideshows 2020

A partir de hoy a las 10 de la mañana ya se pueden conseguir los tickets para los Sideshows 2020 a través de lollapaloozaar.com/tickets y puntos de venta de habilitados. Preventa exclusiva con Tarjeta Santander del 23 al 29 de diciembre inclusive o hasta agotar stock. Disfrutalo en 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta. Los clientes Club Personal podrán adquirir sus tickets con un 15% de descuento durante todo el período de venta o hasta agotar stock. Toda la información sobre los tickets la podés encontrar en lollapaloozaar.com/tickets.

El viernes pasado se dieron a conocer los artistas que formarán parte de los Sideshows 2020 de Lollapalooza Argentina, el festival más importante del país. Año tras año, el festival creado por Perry Farrell ha sido responsable de traer a la Argentina no sólo a las bandas y artistas más grandes del mundo, si no también las nuevas revelaciones del momento. Los Sideshows son la oportunidad perfecta para que los fans puedan ver de cerca a sus ídolos. Rita Ora será la encargada de realizar el primero de los Sideshows el miércoles 25 de marzo en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, en lo que será su primera visita al país. El jueves 26 de marzo, será el turno de Nathy Peluso en el C Complejo Art Media de Buenos Aires, y de LP en La Plaza de La Música, siendo éste el primer Sideshow a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba. Por último, LAUV se presentará el lunes 30 de marzo en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, presentando su primer disco de estudio. ¡Falta muy poco para Lollapalooza Argentina y nadie se quiere quedar afuera!

Lollapalooza Argentina le da la bienvenida a Flow Music Experience como Main Sponsor del festival. Flow Music Experience cuenta con beneficios exclusivos para los clientes, que podrán acceder a pases especiales, descuentos en entradas con Club Personal, Meet & Greet con artistas y experiencias únicas para disfrutar en vivo todos los shows. El festival se podrá disfrutar en forma exclusiva por streaming en vivo a través de Flow, desde cualquier dispositivo. Luego de agotar nuevamente sus tickets en su última edición, Lollapalooza Argentina, el festival más importante del país, vuelve para festejar su séptima edición con 3 días, 5 escenarios y más de 100 bandas. Con el correr de los años, Lollapalooza ha demostrado ser el mayor referente de música, arte y moda para jóvenes y adultos, así como también el evento ideal para los niños: Kidzapalooza invita a los más pequeños a tener sus primeros acercamientos al mundo de la música y la creatividad. Un espacio diseñado a su medida con shows y actividades lúdicas de todo tipo. Además, los menores de 10 años entran gratis al festival acompañados de un adulto con entrada.

Un objetivo que cada vez toma más relevancia en el festival es acercarle al público nuevas herramientas para juntos construir un mundo y una vida más saludables y sustentables. A través del espacio Espíritu Verde, Lollapalooza brinda mensajes que comprenden más que la música, y buscan estimular un mejor estilo de vida, más responsable y consciente. Meditación, yoga, masajes y charlas de concientización social son algunas de las actividades brindadas en este espacio.

Por otro lado, el programa Rock & Recycle busca reducir la huella ambiental a través de la optimización de la separación de los residuos reciclables en origen y colaborar en la reforestación con árboles nativos en los espacios verdes de Buenos Aires. Como siempre, la gastronomía tendrá su lugar protagónico que sorprenderá con propuestas nacionales e internacionales. Las jornadas son largas y llenas de movimiento, por lo cual es fundamental mantenerse bien hidratado y alimentado con la mejor calidad y variedad. El arte y la moda estarán presentes con las intervenciones de artistas destacados y las últimas tendencias a nivel mundial.

En las ediciones anteriores han participado exponentes del arte como: Marta Minujín, Pablo Reinoso, Cinthia Kohen, Matias Duville, Gachi Ghasper, entre otros. Durante los seis años del festival creado por Perry Farrell, las bandas y artistas más importantes del mundo, así como también las revelaciones del momento, pisaron suelo argentino formando parte de esta experiencia única. Lollapalooza Argentina se consolidó como el evento del año en donde una nueva generación de amantes de la cultura y la innovación en todas sus formas se reúne formando una comunidad sin antecedentes.

LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2020

¡SÉPTIMA EDICIÓN!

27, 28 y 29 de marzo

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO