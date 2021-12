Tras ser imputado por abuso sexual, Fabián Gianola no se presentará a declarar este viernes

El actor Fabián Gianola difundió este jueves un vídeo en el que asegura ser víctima de una extorsión por parte de las denunciantes Viviana Aguirre y Fernanda Meneses, e informa que no prestará declaración el viernes.

“Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa (por abuso sexual). Son dos personas que me denunciaron” comienza Gianola, y acusa: “la primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a televisión a destruirme la carrera”.

El actor cuenta que dicha denunciante -nunca especifica quién- amenazó a su familia, pero que él no aceptó la extorsión. Además, asegura tener audios y pruebas que comprueban su testimonio, así como también que los testigos declararon a su favor en la causa.

Luego, continúa: “La segunda denunciante es una señora que vi tres veces en mi vida con gente. Y, también, todos los testigos declararon a mi favor, salvo uno que era su pareja”. Asegura que “es la primera vez en la historia policial argentina que las dos familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Pruebas que vamos a usar y que son determinantes”.

Parar cerrar, Gianola adelantó que no declarará por la causa que lo imputa por abuso sexual: “Quiero también contarles que no voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados porque estamos esperando pruebas que son concluyentes y que van a resolver las causas”. Agrega:”Me dijeron si quería pedir perdón. Yo creo que cuando alguien no hizo nada, no debe pedir perdón”

Por último, Gianola concluyó: “Estoy muy tranquilo porque sé que esto se va a resolver pronto y que se va a saber la verdad”