El gobierno bonaerense amplía las licencias por maternidad y paternidad para trabajadores estatales

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, suscribió este jueves un acuerdo paritario que amplía las licencias parentales. de las y los trabajadores del Estado contratados bajo los regímenes que establecen las leyes 10.430 y 10.471. La medida fue comunicada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a las ministras de Trabajo, Mara Ruiz Malec; y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y representantes de los gremios estatales.

A los 90 días que contaba la persona gestante, ahora se le sumarán 45 días (135 días en total) que podrá utilizar totalmente o compartir con el padre, cuya licencia se extenderá de 3 a 15 días. En caso del nacimiento de un niño o niña con discapacidad, se asciende a un total de 180 días corridos. Si ambos progenitores trabajen en el ámbito de la provincia, podrán optar por elegir quién será la persona que goce de la licencia.

Kicillof, señaló que la medida “busca fomentar modelos de crianza compartida y reparar desigualdades históricas”.

“Cuando me tocó ser papá, no contaba con este derecho. No tengo planeado volver a serlo, pero los felicito por este cambio cultural. Estamos construyendo un futuro más justo”, continuó el gobernador.

Estuvieron presentes también los secretarios generales provinciales de ATE, Oscar de Isasi; y de UPCN, Carlos Quintana; el secretario general de FEGEPPBA, Pedro Fernández, y el adjunto, Miguel Ángel Zubieta; además de representantes de AMRA, SSP, AEMOPBA, APLA, AMS y CICOP.

Otros cambios en las licencias