Nicki Nicole dio su opinión sobre Maradona: “¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”

La artista argentina del momento Nicki Nicole dio una entrevista al medio español El País. Entre otras cosas, le preguntaron por el astro del fútbol, Diego A. Maradona, de quien en pocos días se cumplirá un año de su muerte.

La rosarina fue tajante con su respuesta: “Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no.”

Previamente, habló sobre su canción contra la violencia de género, “Venganza”, que realizó junto a la banda uruguaya No Te Va a Gustar: “me hizo ilusión hacer esa canción aunque me da mucha tristeza que cada línea sea real”. Además, agregó que todas las mujeres viven malos tratos “todos los días”.