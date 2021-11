Lanzan la propuesta “Hermana soltá la panza” que busca mostrar cuerpos “reales” de cara al verano

Foto: Candelaria Lagos / Télam

El proyecto “Mujeres que no fueron tapa” (MQNFT) lanzó la iniciativa #HermanaSoltaLaPanza que busca mostrar en las redes sociales panzas y cuerpos reales que no son los que se retratan en las revistas tradicionales.

A través de fotos o testimonios escritos , la organización apunta a “hackear” la “operación bikini” y el “operativo llegar al verano”, es decir, desnaturalizar y cuestionar aquellos mandatos y exigencias que pesan sobre los cuerpos de las mujeres por querer alcanzar un ideal de belleza hegemónica para llevar traje de baño. Hasta el momento, más de 1.100 mujeres han contado su historia.

“Era ‘chata’ antes de la pandemia, que me agarró pisando los 30, iniciando un tratamiento por trastorno de ansiedad y sufriendo violencia laboral. En el medio falleció una de las personas más importantes de mi vida y hubo/hay días (muchos) en los que me costó/cuesta levantarme. Aún así no me perdono haber “engordado” y no verme como antes. Me da vergüenza, me cuesta aceptar mi imagen” dice uno de los tantos mensajes que recibió MQNFT.

Otra persona cuenta: “Es increíble como en tantas de estas fotos me veo! Me encuentro diciendo – Esa panza es mía! Y esa otra también! Cosa que no me pasa con ninguna imagen de las que solemos ver en otros lados. Imposible identificarse con esas fotos que en el fondo nos dejan la sensación de ser una la que está mal”

En consonancia con esto, Lala Pasquinelli, referenta de MQNFT contó a la agencia Télam que”viendo todas las imágenes te das cuenta de muchas cosas, que te das cuenta que no estás acostumbrada a ver los cuerpos de mujeres como las que conocés en los medios o las publicidades, que tenemos la referencia capturada por un solo cuerpo, con el que todos tenemos que encajar para ser buenas mujeres, queridas, felices o que disfrutan”

Además, la artivista afirma que las exigencias lejos de disminuir, están en aumento:” ya no es sólo la panza chata sino que ahora lo que se exige es tener las costillas marcadas y una cavidad donde estaba la panza, que no está más”.

“Lo importante es que empecemos a ver que nuestros cuerpos existen, que hay otras mujeres con cuerpos como el mío, y poner a jugar estos discursos contrahegemónicos” agregó.