Entregaron el primer DNI y pasaporte no binario en un consulado argentino

Cy, de 37 años, se convirtió en la primera persona de nacionalidad argentina en recibir su DNI y pasaporte no binario en el consulado argentino de Berlín.

“La embajada de nuestro país en Alemania, con sede en la ciudad de Berlín, entregará este jueves un DNI no binario a una persona de nacionalidad argentina, y de esta manera se convertirá en el primer documento de estas características otorgado en una representación nacional en el exterior”, informó la Cancillería, a través de un comunicado.

Con el acompañamiento de la organización Abogadxs por los Derechos Sexuales (Abosex), Cy ya había conseguido el año pasado que el registro civil de su provincia -Misiones- fuera aún más allá y le emitiera una nueva acta de nacimiento con el casillero de género vacío, siendo esta indefinición una opción alternativa que viene reclamando el colectivo “Todes con DNI” tras la publicación del decreto 476/2021, para un mejor cumplimiento de la Ley de Identidad de Género (26743) de 2012.

“Para mí lo más importante es el pasaporte, porque es lo que me permite acceder a todo, y me parece increíble porque no hay muchos estados en el mundo que estén dando documentación no binaria”, dijo Cy, en diálogo con Télam desde Alemania, donde vive y trabaja.

“Mi paso siguiente es ver qué países países los reconocen para saber dónde puedo moverme”, agregó.

“Yo milito en Todes con DNI, desde donde venimos proponiendo otras alternativas al Renaper porque la ley habla de identidad de género autopercibido, no de una X, y yo hubiera preferido que mis documentos tengan un campo vacío, como mi partida de nacimiento; es decir, que el género sea un campo opcional abierto”, aclaró.

“Pero Alberto Fernández dijo que era un primer paso y yo espero que haya más avances en relación a esto”, dijo.

“A mí me llevó 3 años y 8 meses que se respete nuestra ley de identidad de género que tiene 9 años, en lo personal considero que es la mejor del mundo; por eso me gustaría que en adelante las personas residentes en el exterior tengan acceso de una manera más rápida a este derecho porque te cambia la vida cuando tenés un DNI que tiene tu nombre y género”, cerró.

Fuente: Télam