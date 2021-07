Tom Daley, clavadista británico: “Me da orgullo decir que soy gay y campeón olímpico”

El británico Tom Daley, flamante ganador de la medalla de oro en la prueba de saltos sincronizados sobre plataforma 10 metros de Tokio 2020, afirmó estar “increíblemente orgulloso” por su condición de “gay y campeón olímpico”, algo que no imaginó en su juventud cuando luchaba en su interior por aceptarse a sí mismo.

“Me siento muy empoderado porque cuando era más joven pensé que nunca iba a ser nada ni a lograr nada por cómo era. Y ser campeón olímpico ahora sólo demuestra que se puede lograr cualquier cosa”, comentó el deportista.

“Siempre me sentí como el que estaba solo y era diferente, que no encajaba, que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa cuán solo se sienta en este momento, que no está solo y que puede lograr cualquier cosa”, fue el mensaje del atleta.

El británico, en sociedad con Maty Lee, ganó la prueba de saltos sincronizados en Tokio 2020, con la dupla de China y del Comité Olìmpico Ruso (ROC) como escoltas.

Fuente: Télam