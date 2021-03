Villa Mercedes: subsidiarán a una cuartel de bomberos para que acepte a mujeres

Tras el reclamo de dos mujeres aspirantes a ingresar a cuartel de bomberos El Fortin, en Villa Mercedes, San Luis, la Municipalidad subsidiará al edificio para que puedan reacondicionar las instalaciones.

La Municipalidad puntana le dará 800 mil pesos a El Fortin para que pueda hacer los arreglos necesarios y aceptar mujeres entre sus filas. Así lo informó el presidente de la comisión directiva de ese cuartel, Carlos Garbuglia, luego de que se difundió una carta pública de Julia Serale, de 21 años, junto al reclamo de Rocío Lucero, de 18, quienes empezaron una campaña para juntar firmas y elevar la petición a la institución a través de los medios.

El Fortín era el único cuartel de bomberos de la provincia que hasta el momento no contaba con voluntarias y el reclamo de dos mujeres, que comenzó a circular en la redes y en los medios locales, dio lugar al subsidio.

“En el cuartel nos dicen que tienen un problema de infraestructura, que no tienen lugar para hacer un baño para el personal femenino, pero fuimos juntando firmas durante este fin de semana y muchas mujeres nos han comentado que les han dado otras respuestas, como por ejemplo que no tienen quién las entrene o que no tienen lugar, cosas que realmente son excusas”, sostuvo Lucero.