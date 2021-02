El mensaje del femicida de Guadalupe: “La quise matar y no pude, ahora me quiero morir”

Tras asesinar a Guadalupe Curual, en Villa La Angostura, su ex pareja Juan Bautista Quintriqueo intentó quitarse la vida porque pensó que no había podido concretar su misión. “La quise matar y no pude, ahora me quiero morir”, dijo.

Sin embargo, esto no fue todo, y una vez en el hospital, intentó matarse nuevamente. Lo cierto es que una enfermera lo salvó. Quintriqueo quiso ahorcarse con un cable durante la internación.

De manera inmediata, su cuadro de salud se agravó y quedó en un estado delicado, por lo que fue necesario su traslado a un centro médico de mayor complejidad.

Para el traslado, se realizó un operativo de distracción para evitar incidentes. Se dispuso una ambulancia con sus puertas abiertas en la entrada principal del hospital, aunque el femicida fue movilizado por una puerta trasera del lugar.