Estuvo un mes en coma y logró sobrevivir: “Apuntó a mis hijos y me puse delante de ellos”

Jésica Fernández Argüello había denunciado tres veces a Justino del Valle Ríos antes de que el hombre decidiera atacarla a balazos. Le dio cinco disparos y quedó en coma un mes, pero sobrevivió.

La joven de 28 años, peluquera, estuvo un mes en coma farmacológico. Cuando todos los pronósticos anunciaban lo peor, Jésica comenzó a mejorar y unas semanas más tarde recibió el alta. “Sólo quiero que mis hijos estén bien”, dijo en una entrevista con Buen Telefe.

“Te voy a matar. Algún día te voy a matar porque no voy a dejar que te separes de mí”, le dijo el agresor en su momento.

“Cuando estaba bañando (en la peluquería) a la nena aparece y me pide plata. Le digo que no tengo, qué para algo él trabajaba”, explicó Jésica.

“Estábamos todos abajo cuando cierra la puerta y dice que no iba a salir nadie. Estaba mi hermana y mi cuñado también, no pudimos hacer nada. Cuando veo que apunta a donde estaban los chicos, me interpongo y ahí me da el primer disparo en el brazo. Después me apunta al corazón”, recuerda.

“Solo pido que no salga nunca más. Además de todo lo que hizo se llevó todas mis herramientas de trabajo y ahora para volver a trabajar tengo que comprar todo de nuevo. Me arruinó. Sólo sigo adelante por mis hijos”, cerró.

Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144 los 365 días del año.

