Suspendieron a Ana Rosenfeld por un año, tras sus dichos contra Juan Darthés

“Yo sí me siento defraudada. Me siento defraudada porque en el momento que me puse la camiseta de Juan era porque estaba absolutamente convencida que Juan realmente tenía razón y razones para demandar a Calu Rivero”, declaró Ana.

“Porque para mí tomar la decisión que había tomado de defender a Darthés, tenía la convicción, o sea, iba de la mano de la convicción que estaba defendiendo a una persona hasta ese momento inocente”, agregó.

“Lamentablemente todos fuimos víctimas de la confusión o de creer en que una persona que me estaba contando con tanta seguridad que todo lo que estaba realmente narrando la parte contraria no era cierto que obviamente, usó, y yo me siento por eso, digo, absolutamente defraudada, porque usó y abusó de mi cara”, cerró.

Por estas expresiones, el Colegio decidió suspender su matrícula por un año. “El abogado debe guardar celosamente el secreto profesional, que constituye un derecho y un deber inherente a la profesión y al derecho de defensa por ser depositario del secreto o confidencias del cliente. La relación con el cliente es uno de los pilares de los códigos de ética profesional, y siempre se ha insistido sobre la importancia de la relación de confianza”, dijeron desde la entidad.

