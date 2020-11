Una chica trans se defendió de los golpes de su novio y terminó detenida por tentativa de homicidio

Mía Retacco, una chica trans, se defendió de los golpes de su novio con un vidrio y terminó detenida por tentativa de homicidio. “Me quisieron matar en mi departamento y me culpan a mí”, denunció, en Crónica TV. El hecho ocurrió en Escobar.

“Le pedía que no me matara y él me respondió que lo tenía que hacer”, dijo la chica de 26 años, sobre los dichos de Franco Pérez, su pareja.

“Sin ver, agarré un vidrio y se la di como pude. Se ve que le hice una herida muy fuerte, porque él quedó tambaleando. Después salí al balcón y pedí ayuda”, agregó.

“Nos habíamos visto tres veces y teníamos amigos en común, pero el pidió mantener en secreto lo nuestro y me pareció normal: al ser trans siempre te piden eso”, destacó.

Y continuó: “Estábamos en mi departamento y él me insistió para ir a la ducha. Entré primero, yo estaba de espaldas y lo vi entrar, pero no me imaginé que tenía un cuchillo en la mano. De repente, sentí que me empezó a apuñalar”.

“Hubo siete heridas que me tuvieron que coser, además de todos los golpes que recibí, que me hicieron perder cuatro dientes”, detalló.

Mía pasó la noche detenida por orden de Claudio Aundjian, titular de la Fiscalía N° 5 de Escobar y quien la imputó por tentativa de homicidio.

Este jueves, tras ser indagada por el funcionario judicial, la causa pasó a la Fiscalía N° 4, a cargo del doctor Christian Fabio y Mía recuperó su libertad.

