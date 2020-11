El estado de Delaware eligió a la primera senadora transgénero de los Estados Unidos

Una candidata a senadora por el partido demócrata se convirtió en la primera legisladora transgénero del estado de Delaware, en Estados Unidos. Se trata de Sarah McBride, quien tiene 30 años, y asumió con el 86% de los votos, según AFP.

Además, otra colega hará lo mismo en Vermont. Se trata de Taylor Small, de 26 años, quien obtuvo el 43% de los votos y asumirá en Estados Unidos como senadora.

Taylor Small “agradeció a todos” por las votaciones en Vermont, a través de su cuenta de Twitter.

With and 43% and 41% of the vote respectively in Winooski, Hal Colston and I will be headed to Montpelier! Thank you, everyone!

— Taylor Small (@TaylorSmallVT) November 4, 2020