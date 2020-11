Atacó tres veces en una semana a su pareja y le desfiguró la cara

Una mujer, con tres hijos, fue atacada por su pareja tres veces en una semana y le desfiguró la cara. En el último episodio, la esperó a la salida de su casa y la golpeó brutalmente. “Solo quiero que me deje en paz”, dijo, en diálogo con TN.

Romina Innella, quien estuvo 16 años en pareja con Pablo Montecino, contó todo lo sucedido en la Justicia y espera que lo imputen por violencia de género. “Tal vez me mate, tal vez no”, agregó.

El hombre formaría parte del clan Montecino y estaría vinculado a una banda narco. Según confirmaron a TN.com.ar desde el Ministerio Público del Poder Judicial de Río Negro, “tiene procesos en trámite por estafas por compra y venta de autos”.

Pablo Montecino

“Nos separamos hace tres meses, no nos mandábamos mensajes ni nada, pero hace una semana empezó a acercarse a mí”, explicó, Romina.

“El lunes de la semana pasada, me fue a buscar hasta el local donde trabajo, una estética, y me pegó en frente de todos, me dejó marcado el ojo derecho. El miércoles me persiguió por el centro de Cipolletti y el sábado pasó lo peor”, agregó.

“Yo estaba sola y alcancé a ver que él estaba con uno de sus empleados en el auto”, declaró en el medio local LM Cipolletti.

“La gente intentó ayudarme, le tiraron piedras y se armó un escándalo. Tuve que ir al hospital y me dieron el certificado. Tengo golpes en todo el cuerpo”, cerró.

Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144 los 365 días del año

