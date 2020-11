Lo acusaron de cometer un abuso sexual y le prendieron fuego la casa

Acusaron a un hombre por abuso sexual de un menor de edad y le prendieron fuego la casa. “Me quedé sin nada por un malentedido”, dijo Guillermo Chandía, en declaraciones con Telefe Noticias Bahía Blanca.

“Me acusaron en un medio de manosear, de abuso. Son calumnias porque en realidad como fue el tema, es que yo fui el pavote porque me metí en problemas de pareja. Estaba compartiendo con el marido de esa familia, en la casa, hasta que por ahí llegó ella (por la mamá de la menor) con los chicos, y no llegó bastante bien. El marido se enojó y le dijo ‘mirá como venís’ y se agarraron a los golpes como perro y gato”, describió.

En el medio de la discusión, él aclaró que sacó a los nenes “porque gritaban” y para “sacarlos de ese conflicto” se los “llevó a la vereda”.

“En ningún momento fue mala mi intención. Los agarré porque estaban sufriendo y no quería que vieran esa pelea. Se malinterpretó porque ella dice que la nena le contó. Estaba la tía ahí y le pedí que tratara de tranquilizarlos porque eran sus sobrinos”, aclaró.

“A la media hora cayó ella, el marido, el cuñado y me agarraron a piedrazos el precario hogar que tenía. Me rompieron los vidrios, me pegaron un botellazo en la cabeza. Y le pedí que me dijeran en qué momento le falté el respeto a los hijos, si ellos otras veces habían estado compartiendo conmigo en mi casa”, detalló, y agregó que luego del conflicto se fue para su casa.

“Yo quiero aclarar esto porque me llevaron detenido, me prendieron fuego la casa. Estoy en situación de calle y me quedé con lo puesto”, acotó.

También añadió que los vecinos del barrio saben que los progenitores de los niños “se agarran a los puñetazos dos por tres”.

“Fui a la Comisaría y dije como habían sido las cosas. Encima que me están robando las cosas, ¿ahora también me van a usurpar el terreno?”, cerró.

Fuente: Telefe Noticias Bahía Blanca

VER MÁS: Aprobaron el matrimonio igualitario en Puebla, uno de los estados mexicanos más conservadores