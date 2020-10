Noche de protestas, en Filadelfia: la policía asesinó a un afroestadounidense

La ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, se convirtió en el escenario predilecto para las protestas, a raíz del asesinato de un afroestadounidense a manos de la Policía. IMÁGENES SENSIBLES.

Un hombre, identicado como Walter Wallace Jr., recibió varios disparos por parte de dos policías, luego del pedido de que arrojara un cuchillo que portaba.

Wallace Jr. se negó a desprenderse de su arma a pesar de las órdenes de los agentes, según Eric Gripp, portavoz del Departamento de Policía de Filadelfia, y abrieron fuego.

“¿Por qué no usaron una Taser?”, reclamó su padre, en diálogo con el diario Philadelphia Inquirer. “Su madre estaba tratando de calmar la situación”, agregó.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020