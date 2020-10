Denunciaron a Martín Cirio por apología de la pedofilia

Luego de que el cantante de cumbia El Dipy posteara unos tweets viejos de Martín Cirio, más conocido como La Faraona, se armó un revuelo mediático y judicial, en el cual el humorista quedó denunciado por apología de la pedofilia.

“Ese peno bello de niño de 12 años Aún lo pienso y lo anhelo. Fue como si me hubiese hecho el amor un niño. Es que acaso esto fue pedofilia?”, fue el tweet que publicó El Dipy.

“Un chiste no me convierte en pedófilo, me convierte en un pelot…, en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso. También en un contexto de Twitter, que siempre fue la cloaca de internet. Siempre se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto. Eso fue siempre así, pero peor era antes”, reflexionó Cirio, en medio del escándalo.

En las últimas horas, un abogado lo denunció por apología de la pedofilia. El letrado Alejandro Sarubbi, representante de una víctima de corrupción de menores, confirmó en “Los Ángeles de la Mañana” que presentó la denuncia contra el comendiante.

“Los delitos que se le imputan son apología del delito, instigación a cometer delitos, en función a la gravedad de las cosas que dijo. No soy yo el denunciante, sino que yo patrocino a una persona que fue víctima de abuso infantil, bastante afectada por estas cosas que salieron a la luz, sobre todo porque muchas veces estos delitos quedan impunes. Me pidió que preservara su identidad, porque este tipo de cuestiones hace que vuelvan a surgir todos los traumas del pasado, son heridas muy difíciles de cerrar”, contó el letrado.

Agregó: “Quiero hacer una aclaración, no son solamente tuits de ocho a diez años, hay información desde 2010 hasta 2019. Si bien alegaba que era parte de un pasado, que era otra persona y demás, la realidad es que la evidencia en ese sentido es bastante contundente”.

“Creemos firmemente que amerita investigarlo. El denunciado admitió sus dichos públicamente”, expresa la denuncia que leyó Ángel de Brito en su programa. “Y ahora empieza la investigación, leo acá también que va a haber un allanamiento de su domicilio”, cerró.

