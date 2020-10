Tres personas atacaron a palazos a dos hombres por besarse en la calle

Una pareja, Pablo y Cristina, de 32 y 35 años, fueron atacados por tres personas en la calle, mientras se besaban. “Estábamos en una parte que estaba un poco más oscura. Paramos, nos dimos un beso, nos estábamos abrazando y nos atacaron a traición, por la espalda”, contó Pablo, en diálogo con TN.com.ar.

El hecho ocurrió en la calle Aráoz al 1900. “Mi novio me escudaba, la ligó por mí. Fue un héroe porque decía ‘no lo toquen a él’ y me protegió”, dijo Pablo, y agregó: “A mí me empujaron y solamente me raspé pero él sí tiene heridas en las rodillas, en las piernas, en los brazos, codos y manos”.

2020 y todavía pasan estas cosas en Argentina. Atacaron a una pareja gay por besarse en Palermo ?? https://t.co/Y9b2WefaSu pic.twitter.com/X7LQOTwYpc — Pablo Riffo Torres? (@pabloestebanok) October 1, 2020

“Querían cagarnos a palos. Si no empezábamos a gritar por la policía y salían todos los vecinos por los balcones y los frenaban, no sé qué podría haber pasado”, reconoció.

“La Ciudad está llena de policías, pero pedíamos que viniera un efectivo y no aparecía. Llamaron al 911 y no vinieron, sino que a los 20 minutos pasó un patrullero y lo paramos”, relató.

Las víctimas del ataque realizaron la denuncia en la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad. La causa quedó en la Fiscalía en lo penal, contravencional y de faltas número 8, a cargo del fiscal Dr. Maximiliano Vence. La policía caratuló el caso como “lesiones leves” y aclaró que “solo se trató de un acto homofóbico” como si fuese poco.

La Policía de la Ciudad caratuló el caso como “lesiones leves” y aclaró un detalle que, posteriormente, generó la indignación de la pareja: “Solo se trató de un acto homofóbico”.

“Mi novio está acostado, él que es súper activo, está deprimido. Es fuerte el mensaje desde lo subjetivo y desde lo personal: que nos caguen a trompadas por lo que somos y lo que estamos haciendo en la vía pública, que no es nada distinto a lo que hace cualquier otra persona”, cerró.

VER MÁS: La novia de un periodista de Tyc Sports tuvo que bajarse de un auto en movimiento, tras un intento de secuestro