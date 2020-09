Dos personas dispararon contra tres casa y una bala mató a una chica de 14 años

Dos personas dispararon contra el frente de tres casas y una de las balas impactó en la frente de una adolescente, de 14 años, mientras lavaba los platos para la cena en su casa.

Tiziana Espósito era la hija de un policía. El hecho ocurrió en Rosario. Es la víctima 143 en lo que va del año en la ciudad santafesina.

“Cuando escuchamos los gritos mi marido ingresó a la casa y estaba Wanda, la mamá de la nena, tirada en el piso y tomándole la cabeza. Tiziana tenía un tiro en la frente”, contó una vecina al diario La Capital.

La chica fue trasladada por los propios familiares hasta el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde llegó prácticamente muerta. La bala se alojó en el centro del cráneo y ni siquiera pudieron evaluar una intervención quirúrgica para poder salvarla.

“La verdad pensé que me disparaban a mí y me puse tan mal que me caí de la moto, pero cuando me di vuelta para verlos noté que ninguno me apuntaba, estaban los dos parados y tirando sobre las casas”, relató una de las testigos. “Yo temblaba por los tiros, el ruido era tremendo; como golpes contra una madera”, agregó, sobre lo que podrían haber sido unos 15 disparos.

