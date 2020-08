Una nena corrió 15 cuadras hasta la casa de su tía para salvarse de ser abusada por su padrastro

View this post on Instagram

?Durante los primeros 6 meses del año se recibieron casi 56 mil consultas a la línea 144 por violencia de género. . ?En la cuarentena, el promedio diario de comunicaciones aumentó un 28% respecto al mismo lapso de tiempo (103 días) anterior a las medidas de aislamiento. . ??Por estos motivos, entre otros, es fundamental reforzar las medidas para acompañar y asistir a las mujeres y feminidades en situación de violencia por cuestiones de género. . ??Además de la línea 144 y el #barbijorojo a través de las redes sociales se estuvieron compartiendo otras formas de pedir asistencia, como la #SeñalDeAyuda, que se inició en Canadá y fue compartida en Argentina por @coralcampopiano y los stickers de WhatsApp, que fueron creados por @peripateticsbo. . Por @temperlina – Edición: @gimenezleo_