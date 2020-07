Violaron a una chica embarazada de nueve meses: quedó internada y hay un detenido

View this post on Instagram

¿Qué sentirías si te negaran los trabajos por tu apariencia? ¿Qué sentirías si el promedio de vida de tu comunidad fuera de entre 35 y 40 años? ¿Qué sentirías si tuvieras que vivir con miedo? ¿Qué sentirías si te negaran el derecho a la salud? . Necesidades alimentarias, emergencia habitacional, condiciones precarias de vivienda, dificultades para acceder al derecho a la salud, desalojos, discriminación, travesticidios son algunas de las dificultades que atraviesan a la comunidad travesti-trans. . Morena García (@amorrabioso) y Jackeline Romero (@red_diversa_positiva) nos cuentan cómo atraviesa la pandemia la comunidad travesti-trans y por qué es necesaria la Ley Nacional de Cupo Laboral Trans. . Por: @temperlina Edición: @gimenezleo_