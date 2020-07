Iba a hacer la decimoctava denuncia por violencia de género y la mataron a metros de la comisaría

Una mujer se dirigía a la comisaría a realizar su decimoctava denuncia por violencia de género contra su pareja y él la interceptó a metros de la comisaría y la degolló. Luego, el hombre caminó hasta la penitenciaría y confesó el hecho.

El cuerpo de Ramona Benítez, de 29 años, quedó tirado en la vereda con un corte de 15 centímetros en el cuello producidos por Hugo Ramón Navarro, a metros de la comisaría que se encuentra en Presidencia de la Plaza, en Chaco.

Si bien hasta el momento los investigadores no encontraron denuncias por violencia de género previas al femicidio, algunos cercanos a la víctima aseguran que se produjeron otros hechos de violencia.

“Ay Ramo se me desmorona el corazón. Recuerdo ese día que nos abrazamos y lloramos juntas vos tenías el ojo morado fruto de otro golpe más de él. Pero me dijiste ahora estoy tranquila Flor él está preso. A las dos semana salió, vos rápido fuiste a la comisaría en busca de otra denuncia, fueron 17 denuncias que le hiciste y no sirvió de nada”, relató Flor Rivera, una de sus amigas.

“Hoy te pudiste escapar de él porque te seguía a todas partes, te estabas yendo hacer la denuncia N°18 para que te dejara en paz y sin embargo te arrebató la vida, me duele abrazarle tus viejos y no poder decir nada me pongo en su lugar y le quitaron una hija, no hay dolor más grande que ese. Te fuiste y no hay vuelta atrás”, cerró.

Si sufrís violencia de género podés comunicarte con el 144 los 365 días del año

