Presentaron un proyecto de ley para incorporar una tercera categoría de género en el DNI

El gobierno de Nueva Zelanda?? hizo una campaña para concientizar acerca de la importancia de la ESI y nos pareció interesante retomar el tema (ya habíamos hablado de esto en el video sobre porno feminista). . Muchas personas reciben educación sexual a través de la pornografía. ¿Cuál es el problema? Hay varias cuestiones que no se tienen en cuenta y otras que distan mucho de la realidad????. La antropóloga Agustina Kupsch (@panopticodegenero) resuelve las dudas. . Vos, ¿cómo aprendiste lo que sabés sobre educación sexual?? . Por: @temperlina Edición: @gimenezleo_