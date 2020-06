La reflexión de Estanislao Fernández por los insultos homofóbicos que recibe en las redes sociales

Después de recibir varios mensajes homofóbicos por las redes sociales, Estanislao Fernández, hijo del Presidente, hizo una reflexión y estalló de bronca por las burlas en un video que grabó desde la Residencia de Olivos.

“Me mandaron una captura de una conversación en la que dice ‘lo único que tenía que cuidar Alberto era su hijo y terminó así’”, comenzó el video. “Yo estoy re dañado, pero casualmente, a mí lo que me dañó no fue mi familia. Fue la gente. Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por la gente, el concepto de la gente. Que porque era puto, que porque me visto de mujer, y también otras cosas. Porque estudio diseño, porque quería aprender a tocar la guitarra, porque me gusta dibujar. Todo siempre fue objeto de crítica por la gente”, aseguró.

“Terminé el secundario y recibí críticas porque me había metido a estudiar publicidad. El concepto de ‘la gente’, está todo bien, pero bye. ¿Saben realmente quiénes están dañados en la vida? Aquellos que atacan sin motivo. Podes atacar o cancelar a alguien que dijo algo que no te gusta, pero no podés atacar a alguien por existir. Parezco repetitivo diciéndolo un millón de veces, pero es la única forma que tengo de defenderme. Me colapsa saber que hay gente que realmente cree que tengo que estar muerto por puto”, continuó.

“Soy re puto y bancatela. Si el problema de ustedes es que yo soy quien soy, y que igual no tengo nada, porque no cumplo un rol público ni político, a mi nadie me paga nada, excepto mi laburo. Pero ponele que te molesta que para el exterior se vea que yo soy como soy: me chupa un huevo. Prefiero que la gente vea que tengo los huevos de hacer lo que se me canta el culo sin pedirle nada nadie, todo lo contrario de los que se están escondiendo. Yo no me escondo de nadie. No lo hice nunca y menos ahora. No me rescataba cuando tenía 11 y me cagaban a trompadas por ser afeminado. No me voy a rescatar ahora, me chupa todo un huevo”, agregó.

“Papito, vos sos una mierda de persona, ¿me entendés? Todos ustedes, esa gente que dice que salí dañado o que yo soy el fruto de una paternidad fallada, andá a resolver los problemas que vos tenés con tu viejo, papi. Tenés un problema mental. No me importa qué haya sido, si fue grave o no, pero yo tuve una infancia muy plena y feliz. Lo único que hice en mi vida para que me cuestionen en la vida es ser puto, y no tengo nada más. Porque solo me cuestionan por eso y por mi viejo, no tienen nada más. Carecen de argumentos. El conservador me chupa el culo, me importa un carajo y le mandamos un beso”, sostuvo.

“Mientras el conservador está ahí siendo un forro, porque si sos un conservador sos un forro -en ese sentido, con respecto a la libertad sexual e igualdad de derechos- son antiderechos. Aggiornate porque el mundo cambia, y cambia a favor nuestro, nunca va a cambiar a favor tuyo. Si sos antiderechos, jodete porque el mundo te dijo fuck you. Así como te dicen que le digas a un montón de gente, el mundo te metió el dedo en el culo y te lo revuelve todos los días”, comentó.

“Si te molesta la gente como yo, jodete. Porque el día de mañana plagamos el mundo. Para cerrar esto, y lo digo con la mejor, si ustedes creen que yo soy producto de una paternidad fallada o algo que tenga que ver con mi familia: te voy avisando que no. Soy el producto de una familia que me amó y me respetó en el 99.9% de las decisiones que tomé en mi vida, y soy una persona con diez millones de defectos, todo, pero el único que reconozco que no tengo es que tengo las pelotas suficientes para hacer lo que se me canta el culo. Cosa que muchas de estas personas no tienen, y terminaron estudiando lo que le dijeron los padres y quierendo cumplir con las expectativas de una sociedad que es una mierda”, añadió.

“El mundo avanza a nuestro favor, avanza para que tengamos igualdad de derechos, que tengamos los mismos. Si el heterocis quiere salir a decir ‘ay, no, el resto del mundo nos mira porque el hijo del presidente es puto’. Y bueno, papi. ¿Qué querés que te diga? No es culpa de Alberto, es culpa mía. Me cago en los protocolos y la norma porque soy una persona que hace lo que quiere. Laburo para hacer lo que se me canta el forro del culo y esa es mi libertad. Le recomiendo que sean libres, mientras más libres seamos, mejor vamos a estar en este mundo. Es muy gracioso los que hablan de libertad en plan de la cuarentena -cuando hay un virus, salís, tocás a otra persona y la matás- y que tomen el concepto de libertad para salir de su casa. ¿Cuántas de esas personas son antiderechos? El concepto totalmente opuesto a la libertad, esas personas privan de la libertad a un montón de gente. Yo estoy re dañado, pero vos mucho más, y la diferencia entre vos y yo es que yo no le hago daño a nadie, y vos le hacés mal a un montón de personas”, siguió.

“Si a alguien le molesta, que se pasen un papel higiénico por el orto. Yo me banco las consecuencias siempre. Y para todos los que dicen ‘y si un hijo te sale así’, un hijo nunca te sale. Tu hijo es un ser humano y punto. Hasta los 18 años tenés tutoría legal, pero vos no sos dueño de esa persona. Todos los que dicen ‘si un hijo me sale’ son antiderechos. Un hijo no te sale, amor. Es un ser humano independiente, no es tuyo. Le das educación, lo formás, pero no es tuyo. Yo no le salí de ninguna forma a nadie, y si tenés un problema con eso, antiderechos, te vas a la concha de tu madre”, concluyó Dyhzy, para luego burlarse de quienes militan a favor de “salvar las dos vidas”, cerró.

