Detuvieron a un joven acusado de violar y embarazar a su hermanastra de 12 años

Pablo Alborán le contó a sus seguidores que es gay. La publicación se llenó de comentarios, entre los que se destacaron los: “A esta altura no es necesario”. . Mientras que para algunos la elección sexual es irrelevante, para muchos otros (personas, instituciones y Estados por ejemplo) sigue siendo objeto de persecución y discriminación. En este video te contamos por qué hace falta que en el 2020 las personas sigan saliendo del clóset. #MesDelOrgullo???? . Gracias a @lucho_fabbri , integrante de @instituto_mascs . Por: @temperlina – Realización: @gimenezleo_