Femicidio en Villa Soldati: un hombre prendió fuego a su pareja y murió

View this post on Instagram

Hoy se cumple un nuevo aniversario de la histórica movilización en la que miles de mujeres y feminidades dijimos #NiUnaMenos frente al Congreso de la Nación. . Pasaron 5 años y aunque no podemos salir marchar, el grito es el mismo. ? . Estos son algunos de los comentarios que recibimos las mujeres que aparecemos a cámara, cada vez que publicamos un video. Ya no los naturalizamos. Basta de violencia machista. . Por: @temperlina – Participaron en el video: @eugenia.blanco @virstagram @camivalero y @lulidubie. Edición: @gimenezleo_