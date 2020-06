Le dieron alojamiento por quedarse varado en Bariloche y violó a la hija de la familia

View this post on Instagram

La crisis por el coronavirus no nos afecta a todos por igual. Trabajadores de la salud, recolectores de residuos y personal de seguridad, entre otros, están más expuestos. . Los trabajadores informales, empleadas domésticas, las personas que viven en barrios vulnerables o están en situación de calle son quienes más sufren la pandemia. En este video te contamos por qué. . Host??: @temperlina Realización?: @gimenezleo_