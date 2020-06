La reflexión del cantante Ismael Serrano, luego de que Pablo Alborán dijera que es gay

“Ojalá llegue el día en el que declararse homosexual no sea un acto de valentía. Un abrazo para Pablo Alborán”, dijo Ismael Serrano, luego de escuchar las palabras de Pablo Alborán, tras confirmar que es gay.

Unos minutos antes, Alborán habló en un video para todo su público y dijo ser gay. “Necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Quiero sentirme igual de libre que mis canciones”, dijo el artista malagueño.

Además, el artista precisa que siempre luchó “en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier tipo de odio”, subraya que “mucha gente” supone, sabe “o simplemente le da igual” que es gay y su declaración de hoy responde a que quiere ser “coherente, consecuente y lo más responsable posible” con él mismo.

“En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido, de poder dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, sostuvo.

“Quiero darles las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dan. Loco porque nos podamos ver pronto y enseñarles lo que estoy preparando. Viene un disco muy especial. Les mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va”, cerró.

