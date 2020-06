Roció con nafta a su pareja y la prendió fuego: “Si la casa no es mía, tuya tampoco”

Un hombre roció con nafta a su pareja y la prendió fuego. Antes de que cometiera semejante maldad, Vanesa Olguín, de 36 años, escuchó: “Si la casa no es mía, tampoco va a ser tuya”.

La víctima está internada en estado grave con el 70 por ciento de su cuerpo quemado en el Hospital Provincial de Villa Gobernador Gálvez, mientras que el agresor fue detenido por la policía.

La mujer terminó internada con graves quemaduras en la zona de la cara, las piernas y el torso. “Una doctora me dijo que tenía muy comprometida las vías aéreas y que no se iba a salvar”, se lamentó la mamá en diálogo con Radio 2. Además, agregó que no fue el primer episodio de violencia.

“Ella dormía en un colchón en el piso y el señor dormía en la cama matrimonial porque él no se quería ir”, manifestó la madre de la víctima, y reflexionó: “Algo tiene, porque con mi hija es la cuarta mujer que tiene. Con todas tuvo hijos, es muy posesivo, no te deja, te atrapa”.

