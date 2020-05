Golpeó salvajemente a su hija de dos años y la dejó internada en grave estado

View this post on Instagram

Alex, un adolescente de 16 años, fue a cazar liebres a un campo junto a dos amigos y dos perros. El propietario del lugar al verlos, decidió atropellarlos intencionalmente con su camioneta. Alex murió al instante. "Les dijo que agarraran el cuerpo y se lo llevaran." aseguró Soledad, la hermana del fallecido.