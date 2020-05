El testimonio de la mujer policía que fue violada por sus compañeros: “Cuando me di cuenta, estaban encima mío”

View this post on Instagram

La semana pasada Adele publicó una foto en Instagram y su nombre fue tendencia mundial. ¿Hizo algún adelanto exclusivo de su próximo trabajo? No, simplemente se ve más flaca. En las redes aparecieron comentarios y opiniones de todo tipo sobre el cuerpo de la cantante. . ¿Qué demostramos con esto? Por un lado, la gordofobia que existe en el mundo y por otro, que todavía nos creemos que tenemos el derecho de opinar sobre el cuerpo del otro. . Gracias @tatidume de @anybodyargentina . Por @temperlina – Edición: @gimenezleo_