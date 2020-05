La nadadora Delfina Pignatiello, sobre un entrenamiento en Instagram Live: “Me sexualizaron”

La atleta Delfina Pignatiello realizó un vivo por Instagram para mostrar cómo entrena en época de coronavirus y la “sexualizaron”, según sus dichos. “Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy”, escribió en una siguiente publicación.

“También hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco. (No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando). Una vergüenza y me siento decepcionada. No sé si seguiré haciendo vivos y menos entrenando. Gracias a todos los que me bancan y apoyan siempre”, señaló la oriunda de San Isidro en su Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores.

Delfina Pignatiello tiene 20 años y fue bicampeona olímpica en el Campeonato Mundial Juniors de 2017. En los Sudamericanos de la Juventud del mismo año fue abanderada y obtuvo ocho medallas, tres de ellas de oro. En Los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 fue plata en 400 y 800 metros libre.

