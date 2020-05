Viviana Canosa, contra el feminismo: “Las mujeres siguen abortando”

View this post on Instagram

El mundo se enfrenta a un virus? peor que cualquier epidemia: la discriminación. En medio de la crisis por el COVID-19, ciudadanos chinos, personas que contrajeron el virus e incluso el propio personal de salud recibieron ataques discriminatorios, xenófobos y racistas. . Gracias @curupicondon por contarnos tu testimonio. . Hablamos con @pascualicchio, Coordinador de Prensa y Comunicación Estratégica en @inadiok.. . Por: @temperlina Edición: @gimenezleo_