Una mujer llamó al 911 y 16 horas después la encontraron muerta: “Me están matando”, llegó a decir

Seguramente si la dijiste, fue con buena intención. Pero llegó el momento de cuestionarnos todo. ¿Qué estamos diciendo cuando repetimos "amiga date cuenta"? ¿Y si la reemplazamos por un "estoy acá, charlemos cuando quieras, contás conmigo"? Por @temperlina Edición: @gimenezleo_ . Gracias @psi.agostina.silvestri (MP 1884) de @redpsicologxsfeministas