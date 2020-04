La angustia de los amigos de Camila Tarocco: “Él no quería verte feliz con nadie”

Tras 10 días de no saber dónde estaba, la policía encontró muerta a Camila Tarocco en Moreno. Luego de un intenso rastrillaje, los investigadores hallaron el cuerpo de la chica de 26 años semienterrado en el fondo de un predio ubicado a 20 metros de su casa. El principal sospechoso es su expareja, Ariel González, y padre de los dos hijos.

La relación estaba atravesada por violencia de género desde el principio y ella lo había denunciado. Además, existía una perimetral para que él no se acercara a ella. Sin embargo, el viernes 3 de abril cenaron juntos y el sábado por la mañana la mató, según la primera declaración del acusado.

Lo cierto es que esa fue la última vez que vieron a Camila viva y ese mismo día también, González le confesó a su familia que la había matado. Ellos guardaron el secreto durante más de una semana pero en las últimas horas se quebraron y decidieron delatarlo.

“Amiga, me duele el corazón. No puedo entender que hoy ya no estás conmigo”, escribió Rocío. “Te arrancó la vida, no quería verte feliz con nadie, y él tampoco te quiso hacer feliz porque te golpeaba, hizo con vos lo que quiso. ¿Cómo le decís a esas criaturas que su papá mató a su mamá?. Tantas preguntas sin respuesta. Se me llenan los ojos de lágrimas con solo pensar en el dolor de la familia. ¿Qué más van a esperar para hacer algo? ¿Cuántas más tienen que matar?. Dejen de matarlas”, agregó.

