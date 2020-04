Buscan de manera desesperada a una mujer en Capilla del Monte

View this post on Instagram

El fin de semana se viralizaron los videos en los que Michael Bublé maltrata a Luisana Lopilato. Las redes se llenaron de mensajes de indignación y frases como "Amiga date cuenta" y "Él es un violento, hay que rescatarla". Por un lado, está bueno que esas actitudes ya no pasen desapercibidas. . Pero, ¿estuvo bien la forma en la que se trató el tema? ¿Cómo hay que actuar frente a una situación así? . Gracias @lic.anto.dale (Cofundadora y coordinadora del área de comunicación de @redpsicologxsfeministas y docente en introducción a los estudios de género en Facultad de Piscología UBA) y Delia Beatriz García (Directora del departamento de orientación integral a mujeres en situación de violencia de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires) . @temperlina Edición:@gimenezleo_