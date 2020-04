Una vecina rescató a una mujer golpeada, tras leer un pedido de ayuda: “Me cortó los brazos, no puedo más”

View this post on Instagram

? Desde que se estableció la cuarentena obligatoria se registraron 11 femicidios. En este contexto, Ni Una Menos convocó hoy a las 18 hs un #Ruidazo contra los femicidios y la violencia machista. Si sufrís violencia de género, llamá al 144. También podés comunicarte por mail escribiendo a [email protected] – – O comunicate vía WhatsApp +54 11 2771-6463/ +54 11 2775 9047/48. #NiUnaMenos