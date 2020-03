Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión por violación y abuso sexual

Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, fue sentenciado a 23 años de prisión por violación y abuso sexual por actrices de la industria del cine.

El mes pasado fue acusado de violar a una mujer en el cuarto de un hotel en Nueva York en 2013 y de practicarle sexo oral a la fuerza a otra en el departamento de él en 2006.

Las dos mujeres por las que fue condenado — una exaspirante a actriz y una exasistente de producción de cine y TV — hablaron en la corte el miércoles antes de que el juez James Burke anunciara la sentencia.

“El día en que se escucharon mis gritos desde la sala de testigos fue el día en que mi voz recuperó todo su poder”, manifestó la testigo. “La violación no es sólo un momento de penetración. Es para siempre”.

The Associated Press tiene la política de no identificar a personas que fueron abusadas sexualmente. Y en este caso, están guardando el nombre porque no está claro si quiere salir a la luz a contar su aberrante experiencia.

En el juicio, Weinstein insistió en que guarda buenos recuerdos de quienes lo acusaron por violación. “No voy a decir que estas no sean personas maravillosas. Pasé momentos maravillosos con estas personas. Simplemente estoy verdaderamente confundido. Los hombres están confundidos sobre este asunto”, aclaró.

Los fiscales presentaron 16 casos que según ellos mostraban que Weinstein “atrapó mujeres en su exclusivo control” para poder agredirlas sexualmente, comenzando cuando trabajaba como un productor musical en Buffalo en 1978.

Los abogados defensores dijeron que debido a su edad (68 años) un período largo en la cárcel equivaldría a cadena perpetua. Es por eso que buscaron una sanción de 5 años, el mínimo obligatorio para el más serio de los dos cargos en su contra.

La salud del productor está muy deteriorada: se moviliza en silla de ruedas, por problemas e

n la espalda, le colocan inyecciones en los ojos para no perder la vista y la semana pasada le colocaron un stent para desbloquear una arteria.

El caso en Nueva York fue el primer caso penal derivado de las denuncias de más de 90 mujeres, incluidas las actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y Uma Thurman.

