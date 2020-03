Se filtró un audio de Claudia Repetto, previo a su desaparición repentina: “Lo voy a hacer”

Se filtró un audio de Claudia Repetto, la mujer desaparecida de Mar del Plata, en la que parecería que comenta acerca de un posible viaje, para alejarse de su expareja. “Lo voy a hacer, hoy estuve pensando”, le decía a una amiga.

La mujer de 53 años fue vista, por última vez, hace nueve días. Los investigadores encontraron su carnet de la obra social en la basura, Punta Mogotes. Dos días después, hallaron una pala perteneciente a Ricardo Rodríguez, quien es la expareja y el único sospechoso de su desaparición. Él también no aparece desde el primero de marzo.

El audio de Claudia Repetto, antes de su desaparición

“Lo voy a hacer, hoy estuve pensando. Necesito plata, necesito vivir en un lugar mejor, cerca del centro y que este hijo de puta no me moleste más”, se escucha que decía, muy convencida, Claudia, a su amiga Fabi.

“Escucho un ruido y parece que es él, que me va a golpear la mano de vuelta. No quiero ni prender la luz del patio. Me voy a salir escondida. Fabi, te quiero. Si vengo y te veo en línea te cuento, si no te cuento mañana”, concluía la mujer, que fue vista por última vez hace poco más de una semana.

Repetto y Rodríguez fueron pareja durante tres años, pero, hacía ocho meses, que estaban separados. Según los amigos y familiares de Claudia, la perseguía, la amenazaba y no la dejaba en paz.

